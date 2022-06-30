Балашовский район, Саратовская область, 30 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Жителя города Балошова Саратовской области признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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Установлено, что в августе 2015 года 55-летний мужчина находился в гостях у своих знакомых в одном из сел Балашовского района. Злоумышленник решил поехать в магазин на своем личном автомобиле и взял с собой семилетнюю дочь приятелей под предлогом покупки ей сладостей. В салоне автомобиля он совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Девочка обо всем рассказала своей матери. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

ИА REGNUM ранее сообщало, в квартиру дома в Саратове 29 января 2022 года к 11-летней девочке пришел ее друг со своим отчимом. Вечером 47-летний отчим отвел девочку в ее комнату и, оставшись наедине, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера.

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