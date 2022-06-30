Самара, , 08:40 — REGNUM Уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о смене управляющей компании возбуждено в г. Самаре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Подделка rafabordes

Сообщается, что управление многоквартирным домом по ул. Некрасовская, 77 с октября 2021 года осуществляет ООО УК «Речное» на основании протокола общего собрания собственников помещений. Ранее данный объект находился в управлении ООО «Жилищная коммунальная система».

Отмечается, что по итогам проверки был выявлен факт фальсификации протокола общего собрания, договора управления многоквартирным домом по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом.

«Указанные документы лицом, уполномоченным от имени всех собственников помещений дома, не подписывались, а имеющаяся подпись принадлежит иному лицу», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дела. Расследование дела продолжается.