Краснодар, 30 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 20 сентября 2022 года планирует начать рассмотрение иска ООО «Сады Киви» к Генеральной прокуратуре РФ, Росимуществу, департаменту по финансам и бюджету администрации Сочи и к ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова». Сумма претензий превышает 325 млн рублей, которые заявлены как ущерб и взыскиваются солидарно, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление подано в суд 14 июня 2022 года, а 21 июня его принял судья Нигоев. В деле речь идет о взыскании солидарно «ущерба в размере 325 330 242 рублей». Прочие детали пока не сообщались.

Из материалов другого дела известно, что компании «Сады Киви» на праве аренды принадлежит земельный участок на улице Ленина, 95 в Сочи, находящийся в федеральной собственности, на котором велось строительство девяти корпусов гостиниц апартаментного типа «Сады Киви». В суде представитель компании пояснил, что в октябре 2021 года мэрией Сочи было принято постановление об отмене разрешения на строительство. Компания тогда посчитала постановление незаконным, нарушающим её права и законные интересы, потому обратилась в суд.

Возможной, новый иск также связан с предыдущим спором.