Фукусима , Япония, , 08:25 — REGNUM Решение об отмене аварийного статуса для некоторых районов посёлка Окума, находящегося в непосредственной близости от аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», приняли власти Японии. Об этом 30 июня сообщается на сайте администрации названного населенного пункта.

Авария на АЭС Фукусима naturalflow

При этом после произошедшей в марте 2011 года из-за землетрясения и цунами аварии на АЭС порядка 60% территории Окумы были признано зоной, на которую считалось «затруднительным» возвращение жителей.

Теперь приказ об эвакуации отменён в отношении около трети этой зоны вокруг станции Оно железнодорожной линии Дзёбан, где до аварии проживали около шести тыс. человек, что составляло половину населения поселка в то время.

Как сообщало, в марте 2011 года в результате цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции из-за чего в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Параллельно шли взрывы водорода и выброс большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к АЭС района.