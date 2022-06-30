Владивосток, , 08:27 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский на берегу жители обнаружили мертвого необычного морского обитателя, сообщают региональные телеграм-каналы.

На море ИА REGNUM

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Приморцы активно обсуждают в комментариях находку — крупного морского конька и причины его гибели. Одни считают, что он запутался в сетях, другие винят экологические проблемы.

«Морские коньки — род небольших морских лучепёрых рыб семейства игловых отряда иглообразных. В состав рода включают от 54 до 57 видов. Необычная форма тела конька напоминает шахматную фигурку коня», — пишет Fatalityvdk.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки черепах, дельфинов и других морских обитателей были найдены мертвыми на тихоокеанском побережье Гватемалы, что послужило поводом для официального расследования.