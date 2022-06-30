Веллингтон, , 08:24 — REGNUM Новая Зеландия в качестве третьей стороны поддержит киевский режим в расследовании Международного суда ООН по иску Украины против России относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за них. Это следует из совместного заявления главы МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты и генерального прокурора Дэвида Паркера, 30 июня опубликованного на сайте правительства.

Погибшие дети Донбаса Цитата из видео на YouTube

из заявления МИД и генпрокуратуры Новой Зеландии «Правительство согласилось официально принять участие в качестве третьей стороны в Международном уголовном суде… в расследовании иска Украины, утверждающей, что Россия ложно заявила о геноциде в Луганской и Донецкой областях, использовав это в качестве предлога для начала специальной военной операции».

В документе отмечается, что Новая Зеландия поможет украинской стороне доказать в суде, что «в Луганске и Донецке не было никаких актов геноцида, и у России нет законных оснований для вторжения».

Напомним, 26 февраля киевский режим обратился в Международный суд ООН с иском к РФ, в котором отрицал проведение Украиной геноцида в отношении населения Донбасса. Именно этот факт являлся одной из причин признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия и жители ДНР и ЛНР заинтересованы в скорейшем освобождении Донбасса.

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