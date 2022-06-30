Сковородинский район, Амурская область, 30 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Последствия схода с рельсов 15 вагонов поезда-товарняка устранены в Сковородинском районе Амурской области. Движение по участку между станциями Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе управления МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Сход с рельсов двух грузовых электровозов

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Ранее задержанные поезда продолжили движение по маршруту. Последствия ЧП устраняли железнодорожные работники и спецпоезда. Работы координировал оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, сход вагонов с рельсов произошёл 29 июня. Никто не пострадал. Были задержаны пассажирский поезд Москва-Владивосток и два пригородных поезда, курсирующих между станциями Сковородино и Ерофей Павлович.