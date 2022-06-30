Джакарта, 30 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою признательность и благодарность за визит президента Индонезии Джоко Видодо на Украину, сообщает Kompas.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

По его словам, это первый визит лидера азиатской страны на Украину на фоне разворачивающихся в стране событий.

Во время встречи президент Индонезии заявил, что его визит на Украину является проявлением заботы индонезийского народа об Украине. Президент подтвердил позицию Индонезии о важности уважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите G20 на Бали.