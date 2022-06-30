Алтайский край, 30 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Обстановка с лесным пожаром в Михайловском районе Алтайского остаётся сложной. Как сообщает 30 июня территориальное ГУ МЧС РФ, площадь, пройденная огнем составила порядка 300 га, увеличения не допущено.

Szaopressa.com Лесной пожар

Населённые пункты по-прежнему вне опасности. Группировка сил и средств продолжает работу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июня, в Алтайском крае был локализован масштабный природный пожар в Угловском районе. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 3,4 тысячи га.

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