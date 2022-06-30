Москва, , 08:18 — REGNUM Телефонный разговор, касающийся поставок зерна из России и с Украины, а также российских удобрений на мировой рынок, провели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Они обсудили ситуацию на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Лавров отметил, что вывозу украинского зерна препятствует киевский режим, который занимается минированием акватории Черного моря.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что российская сторона готова выполнять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, несмотря на сложности, вызванные разрывом логистических цепочек и введением западных санкций по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал лживыми утверждения о том, что Россия якобы «ворует украинское зерно».

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