Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM Состояние здоровья выпавшей из окна на третьем этаже в посёлке Ключи на Камчатке полуторагодовалой девочки стабилизировалось. Ребёнка перевели из реанимации в отделение нейрохирургии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в краевом правительстве.

В больнице Nikatv.ru

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После падения ребёнка из окна вертолёт санавиации доставил в посёлок анестезиолога-реаниматолога Камчатского Центра медицины катастроф Тимура Галеева и нейрохирурга краевой больницы Василия Седова, которые на месте осмотрели пострадавшую и приняли оперативные меры. Затем девочку доставили с тяжелой травмой головного мозга и костей черепа в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке вечером 28 июня из окна третьего этажа жилого дома по улице Ленина в посёлке Ключи выпала девочка 2020 года рождения. Краевое следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку.