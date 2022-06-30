Москва, 30 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня29 июня нефть марки Brent подорожала на 1,90%, до $115,65. Цена повышалась до $120,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупатели стали сдавать позиции на американской сессии после публикации макроданных и ралли доллара. Отчет минэнерго США был проигнорирован.

Министерство энергетики США на прошлой неделе отложило выпуск отчета из-за технического сбоя, и в среду представило данные сразу за две недели.

Запасы нефти в США на позапрошлой неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 386 тыс. баррелей, до 418,3 млн баррелей, на прошлой неделе, завершившейся 24 июня — на 2,76 млн баррелей, до 415,57 млн баррелей (прогноз был — 950 тыс. баррелей).

Согласно последнему исследованию Conference Board, потребительские ожидания в США в июне упали до самого низкого уровня с 2013 года. Индекс инфляционных ожиданий был повышен. Укрепление доллара усилилось на заявлениях Пауэлла и Местер.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что существует риск того, что повышение процентной ставки слишком сильно замедлит экономику.

Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер намерена поддержать повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов в июле в том случае, если ситуация в экономике США не изменится.

Сегодня, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Цена упала на 2,2%. Неспособность покупателей пройти уровень $120 вызвала нисходящую коррекцию.

Участники рынка могли начать закрывать длинные позиции не только из-за укрепления доллара, но из-за встречи ОПЕК+. В 14:00 по мск соберутся члены министерского мониторинговой комитета ОПЕК+.

Потом начнется заседание всех глав альянса, на котором они должны решить, продолжать им увеличивать добычу нефти с 648 тыс. баррелей в сутки или оставить.

По прогнозам ожидается, что объем добычи нефти не изменится. На сегодня торговый диапазон ожидается в пределах $110-120.

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