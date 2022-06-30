Ашхабад, , 08:26 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине нацелена на освобождение Донбасса. Она идёт по плану, подгонять её сроки не нужно, заявил российский президент Владимир Путин журналистам по итогам своего визита в Ашхабад.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, работа в рамках спецоперации идёт спокойно и ритмично, войска передвигаются и достигают определённых рубежей в соответствии с поставленными задачами.

«Всё идёт по плану», — заявил российский лидер.

Он отметил, что говорить о сроках операции не нужно, подгонять её под какие-то сроки неправильно. Это реальная жизнь.

Путин добавил, что в отношении хода спецоперации доверяет профессионалам, которые заканчивали академию Генштаба. Эти люди действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели.

«Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России», — сказал Путин.

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