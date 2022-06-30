Пхеньян, , 08:19 — REGNUM За прошедшие сутки 4730 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 30 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,73 млн человек. Из них выздоровели 99,8% пациентов, ещё 9,2 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9595 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 359 341.

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