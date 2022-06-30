Иркутск, 30 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды пожарно-спасательные гарнизоны южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районов региона переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает 30 июня ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Сергей Кондаков Паводок

Начальником Главного управления дано указание провести комплекс превентивных мероприятий и обеспечить готовность пожарно-технического вооружения, предназначенного для ликвидаций последствий возможного подтопления пониженных участков местности населенных пунктов в результате выпадения обильных осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 29 июня, в Иркутской области ликвидировано пять очагов на площади 143 га.

Читайте также: В Приангарье удалось ликвидировать пять природных пожаров