Саракташский район, Оренбургская область, 30 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту гибели трёхлетнего ребёнка в результате ДТП возбудили уголовное дело, сообщили 30 июня в СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, в Саракташском районе 28-летний мужчина вечером 29 июня управлял автомобилем, будучи пьяным. Водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет. Погиб ребёнок, а его мать госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Мужчина задержан. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.