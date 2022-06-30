Биробиджан, , 08:22 — REGNUM Жительница столицы Еврейской АО пожаловалась в полицию на то, что её шестилетнему ребёнку няня детского сада разбила губу. УМВД города проводит проверку, сообщило ИА ЕАОMedia.

Плачущий ребёнок Frencisko Osorio

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«28 июня на телефон доверия УМВД России по ЕАО поступил звонок от жительницы Биробиджана с заявлением о том, что ее ребенку причинены телесные повреждения в детском саду. Сообщение было зарегистрировано и передано в территориальный отдел полиции — МО МВД «Биробиджанский» — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачёва.

Идут беседы с родителями детей, воспитателем, заведующим дошкольного учреждения. Информация о возможных нарушениях передана исполняющей обязанности мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталье Ерёменко. К разбирательствам подключили уполномоченного по правам ребёнка и сотрудников по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье год назад проводилась проверка по факту избиения ребенка в частном детском саду. Информация о получении несовершеннолетним телесных повреждений была опубликована в социальной сети. Ею заинтересовались в Следственном комитете по региону.