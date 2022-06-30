Самара, , 08:19 — REGNUM Проверку информации о травмировании ребенка в детском саду проводят следователи в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Детский сад Rybinsk.ru

По версии следствия, 27 мая 2022 года ребенок 2018 года рождения в детском саду получил травму грудной клетки.

«Однако, сотрудники учреждения не сообщили о случившемся родителям, а также в медицинское учреждение. В связи с ухудшением состояния ребенка мама мальчика обратилась в больницу, где у мальчика был диагностирован закрытый перелом грудины», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что медики оказали ребенку необходимую медпомощь. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского сада.