Тбилиси, , 08:13 — REGNUM Грузия должна стать часть Евросоюза, но при этом нельзя вступать в конфликт с Россией. Об этом 29 июня на телеканале «Имеди» заявил независимый депутат парламента республики Созар Субари.

Созар Субари დავით ასრიაშვილი

«Но мы должны добраться туда живыми, а не разрушенной и опустошенной страной. Нужна ли нам Европа для кладбища?» — заявил Субари.

Он напомнил, что рост ВВП Грузии по итогам пяти месяцев текущего года превысил 10% и отметил, что все это можно потерять, если вступить в конфронтацию с РФ.

«В одну секунду все может быть разрушено. Даже если войны не будет, экономика может уйти в рецессию, и причиной этого может быть небольшое лишнее движение со стороны России», — сказал депутат.

Напомним, Субари вместе с другими депутатами парламента Михаилом Кавелашвили и Дмитрием Хундадзе 28 июня покинули правящую партию «Грузинская мечта», не согласившись, что там запрещают раскрывать важную информацию. 29 июня они выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Евросоюз в планах втянуть Грузию в конфликт с РФ, вопреки сопротивлению правительства. Отказ дать республике кандидатство в ЕС якобы был согласован с оппозицией, чтобы был повод для массовых волнений и переворота.