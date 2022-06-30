Иркутск, , 08:12 — REGNUM За минувшие сутки, 29 июня, в Иркутской области ликвидировано пять очагов на площади 143 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар 61.mchs.gov.ru

отмечается также, что полностью локализовано также пять возгораний на площади 21,2 га. В тушении лесных пожаров 29 июня было задействовано 315 человек и 68 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — пять Ан-2 м четыре легкомоторных самолета. Четыре вертолета Ми-8 — в передислокации десантников.

На утро 30 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало шесть обнаруженных 29 июня возгораний на площади 32 га. Продолжается тушение шести ранее зарегистрированных пожаров на общей площади около 21,3 тыс. га, при этом фактическая площадь кромки их горения — не более 12 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бодайбо, Бодайбинском и Усть-Кутском районах в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки отменены режимы ЧС.

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