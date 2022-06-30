Москва, , 08:12 — REGNUM Доллар и евро 29 июня обновили многолетние минимумы против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 2,78%, до 53,23 руб., евро/рубль — на 2,66%, до 56,00 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,45%, до 66,70 руб.

Торги на валютном рынке открылись резким снижением по рублевым парам. Курс доллара снижался до 50,01 руб., курс евро — до 52,79 руб.

За укреплением нацвалюты никаких новостей не стояло. Тренд по рублю сформировался настолько сильный, что из покупателей никто не рисковал вставать против экспортеров.

Курсы валюты после обновления минимумов резко развернулись вверх. Курс доллара подскочил на 6,71%, до 53,37 руб., курс евро — на 6,26%, до 56,30 руб. Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям по рублю после заявлений о валютных интервенциях.

Минфин РФ наконец-то озвучил свою позицию по рублю, когда боль стала нестерпимой. На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Антон Силуанова заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало проблемой для правительства и экономики.

По оценке главы Минфина, укрепление курса национальной валюты на 10 рублей за один доллар может обходиться бюджету более чем в 1 трлн рублей.

Правительство РФ на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля. Минфин предлагает аналог бюджетного правила, которая заключается в том, чтобы покупать валюту дружественных стран на деньги от сокращения расходов и дополнительных доходов от нефти и газа.

Правительство ранее обозначило границу, которую считает оптимальной для курса рубля — это 70–80 рублей за доллар. Так что опасаться чрезмерного ослабления не стоит. Да и дорогое это удовольствие ослаблять рубль.

Валютные интервенции — это краткосрочные инъекции рынку. По сути, Минфин РФ будет переливать через рынок деньги экспортерам. Банк Японии потратил много денег для ослабления иены, но удавалось только сдерживать нацвалюту от укрепления.

В 2013 году для сдерживания рубля ЦБ тратил на валютные интервенции в среднем $4,5 млрд в месяц. В октябре 2014 суммы доходили до $22 млрд.

Минфину тоже потребуется не менее $5 млрд в месяц, чтобы сдерживать рубль от укрепления. Таргетирование курса — это либо привязка к определенному ценовом уровню, либо к инфляции, либо установка коридора.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, также выступившая на съезде, заявила, что поддерживает возвращение бюджетного правила в той или иной форме. Регулятор также видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки и смягчения ограничений на вывод физлицами валюты за рубеж.

Правительству и ЦБ нужно найти золотую середину, так как сильный рубль делает товары неконкурентоспособными на мировом рынке. Чем крепче рубль, тем меньше желания у наших зарубежных потребителей покупать товары, потому что они становятся очень дорогими.

Российский внутренних рынок маленький, чтобы можно было возместить внутренним потреблением весь объем экспорта. В условиях санкций наиболее интересным вариантом является восходящий коридор от текущего курса до 80 руб.

Сегодня, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Ралли доллара на Форекс не позволило покупателям пройти уровень $120, пришлось отступать.

По валютному рынку нужно ждать конкретики от Минфина и ЦБ. Вчерашний отскок курсов изменил техническую картину. Покупателям теперь нужно закрепиться выше 54,50 руб, чтобы продолжать двигаться вверх под новые ожидания и интервенции.

Если экспортерам отменят полностью продажу валютной выручки, то текущие максимумы по рублю останутся до конца года (курс доллара — 53,37 руб., курс евро — 56,30 руб.).

Читайте также: Словесные интервенции чиновников срезали рубль на взлёте