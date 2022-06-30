Хабаровск, 30 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. До конца года справят новоселье жители 18 районов Хабаровского края, которые попадают в программу переселения из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Переселение из аварийного жилья

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Так, 125 жителей посёлка Токи Ванинского района уже ждут сдачи домов. Также начато строительство домов в Бикине и Комсомольск-на-Амуре, в посёлках Селихино и Пивань.

Всего запланировано расселение почти 63 тыс. кв. метров аварийной жилплощади. В новое жилье переедут более 3,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья выделят 2,9 млрд рублей Уссурийскому городскому округу на строительство новых домов для переселения граждан из аварийного жилья.