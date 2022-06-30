Красноярск, , 08:10 — REGNUM Двухлетний мальчик в Красноярске выпал из окна на шестом этаже. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM 30 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Окна дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщение о несчастном случае на улице Советской поступило следствию 29 июня. По предварительным данным, днём 25 июня двухлетний ребёнок был дома вместе со своим отцом. В какой-то момент мужчина и ребёнок легли спать.

Мальчик проснулся раньше отца и пришёл на кухню, где было открыто окно. Он забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты шестого этажа.

Пострадавшего ребёнка доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани 28 июня трёхлетний ребёнок выпал из окна девятого этажа.

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