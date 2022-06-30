Улан-Удэ, 30 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В столицу Бурятию Улан-Удэ 29 июня прибыл ковчег с мощами Преподобного Сергия Радонежского. Он будет находиться в Одигитриевском соборе до 19 часов 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео правительства Бурятии Одигитриевский собор, Улан-Удэ

Событие, как отмечается, посвящено 600-летию со дня обретения мощей Преподобного. Во время нахождения святыни в соборе, перед мощами будут совершаться богослужения и молебны, а помолиться и приложиться к ним могут все желающие.

«С горячей молитвой к Преподобному Сергию перед его святыми мощами в дни тяжёлых испытаний и всенародных скорбей притекали и властители России, и верующий православный народ», — сообщила Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви.