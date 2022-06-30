Чебоксары, , 08:09 — REGNUM В Яльчикском районе Чувашии завершено расследование в отношении бывшего сотрудника полиции: его обвинили в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстанет бывший сотрудник группы уголовного розыска отделения полиции по Яльчикскому району. Правоохранители полагают, что в марте 2021 года внёс заведомо ложные сведения в протоколы осмотра места происшествия.

По версии следствия, он нашёл знакомого, согласившегося добровольно сдать имевшиеся у него боеприпасы (439 патронов), попросив его сообщить, что якобы тот наткнулся на них в пустующем доме, хозяин которого умер. Эта информация была занесена в протокол осмотра.

Следствие считает, что мотивом поступка стало желание карьерного роста, для чего была создана видимость эффективности работы по раскрытию преступлений.

В управлении со ссылкой на баллистическую экспертизу отмечают, что патроны изготовлены позднее даты смерти хозяина пустующего дома. Тогда обвиняемый, как считает следствие, нашёл другой дом с умершим хозяином, аналогичным образом сфальсифицировав ещё один протокол осмотра.

«Незаконные действия привели к необоснованному проведению проверки в отношении невиновных лиц, возбуждению уголовного дела по подложным обстоятельствам и к невозможности последующего определения собственника патронов», — говорят правоохранители.

Дело расследовалось по признакам преступления, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Разбирательства будут проходить в Яльчикском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ушло в суд уголовное дело в отношении двух бывших полицейских в Алатыре, которых обвинили в превышении полномочий и взяточничестве.

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