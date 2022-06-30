Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Намерение баллотироваться на второй срок вместе с президентом США Джозефом Байденом на выборах в 2024 году подтвердила вице-президент США Камала Харрис. Соответствующее заявление политик сделала 29 июня, отвечая на вопросы журналистов в самолёте, который летел в штат Калифорния.

Джо Байден и Камала Харрис

Как пояснила Харрис, глава Белого дома Байден намерен баллотироваться на пост главы государства. В случае, если он выдвинет свою кандидатуру в президенты в 2024 году, Харриса намерена стать его напарником и баллотироваться вместе с Байденом на пост вице-президента.

По данным газеты The Washington Post, советники американского лидера могут официально объявить о запуске кампании по выдвижению кандидатуры Байдена на пост главы государства уже весной 2023 года. При этом утверждается, что у окружения президента США есть опасения по поводу его готовности к избирательной кампании и к новому сроку на посту главы государства в случае избрания. Если нынешний глава белого дома выиграет президентские выборы в 2024 году, то ему к концу второго срока исполнится 86 лет. При этом в последнее время в адрес администрации Байдена поступает много критики в связи с проводимой внутренней и внешней политикой.

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