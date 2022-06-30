Джакарта, 30 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в саммите G20 на Бали, сообщает Kompas.

Джоко Видодо

«В этом году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям между Индонезией и Украиной. Я передаю приверженность Индонезии дальнейшему укреплению сотрудничества», — заявил Джоко Видодо, выступая с совместным заявлением для прессы в Мариинском дворце в Киеве.

Во время встречи Зеленский выразил свою признательность и благодарность за визит.

Глава Индонезии заявил, что визит на Украину является проявлением заботы индонезийского народа об Украине.

«Я сказал президенту Зеленскому, что совершил этот визит как проявление обеспокоенности Индонезии ситуацией на Украине», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и Индонезия достигли договорённости о безвизовом режиме.

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