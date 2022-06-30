Москва, , 08:07 — REGNUM В случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции у границ НАТО будет больше России, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о том, что Россия получит больше НАТО у своих границ.

«Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генсек НАТО Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года, «поэтому усилили военное присутствие на востоке блока, начали тратить больше денег на оборону, а также усилили степень готовности сил».

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