Иркутск, 30 июня 2022, 08:06 — REGNUM В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья, сообщает 30 июня телеграм-канал правительства региона.
Летом 2019 года 135 населенных пунктов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Более 10 000 жилых помещений подтопило, 7810 из них были признаны непригодными для жилья, еще 2 466 — подлежащими капитальному ремонту.
Масштабные площадки по строительству жилых домов развернули в Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже возвели 13 многоквартирных домов на 662 квартиры и 278 индивидуальных домов.
«Восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.
В селе Алыгджер Нижнеудинского района построили 33 дома, еще два — в поселке Октябрьский Чунского района. В Тулуне также строится жилье для семей, чьи дома пострадали в результате подъема грунтовых вод.
Как сообщало ИА REGNUM, три года назад в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулун.
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