Иркутск, 30 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья, сообщает 30 июня телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Жилье для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области

Летом 2019 года 135 населенных пунктов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Более 10 000 жилых помещений подтопило, 7810 из них были признаны непригодными для жилья, еще 2 466 — подлежащими капитальному ремонту.

Масштабные площадки по строительству жилых домов развернули в Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже возвели 13 многоквартирных домов на 662 квартиры и 278 индивидуальных домов.

«Восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным. В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

В селе Алыгджер Нижнеудинского района построили 33 дома, еще два — в поселке Октябрьский Чунского района. В Тулуне также строится жилье для семей, чьи дома пострадали в результате подъема грунтовых вод.

Как сообщало ИА REGNUM, три года назад в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулун.

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