Москва, , 08:04 — REGNUM На демарши Литвы и прочих стран с попытками блокады Калининградской области и прочими провокациями нужно дать гибридный и системный ответ, по максимуму избегая прямых конфронтаций, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что никакого мёртвого окончательного бойкота, который будет угрожать Калининградской области, на это сейчас совокупный западный пахан не пойдет пока. Он пойдет на это чуть позже. Сейчас — нет. У нас есть какой-то интервал времени. В течение этого интервала мы можем добиваться и смягчения режима, и этих самых морских паромов и так далее, и этому тоже будут мешать, задираться будут все больше и больше. Мы можем тянуть, я думаю, месяцев семь», — заявил Кургинян.

По его словам, эти семь месяцев нужно использовать на целый ряд вещей. Первая позиция — нужно разобраться с Беловежскими соглашениями, которые являются нарушением Хельсинских соглашений и безопасности в Европе, потому что еще Съезд народных депутатов СССР демократическим образом принял закон о выходе республик из состава СССР. И Литва могла бы воспользоваться им, но не воспользовалась, потому что Беловежье все это сорвало, отметил Кургинян.

«И нормальный выход, на который бы никто не пошел, был сорван Беловежскими соглашениями, а не Лениным. Сколько бы он там не нагородил и не наломал дров, это было давно. А это — недавно относительно. Значит, поставить этот вопрос необходимо, в том числе вопрос о том, на каких условиях Литва вышла так, как она вышла, кто обеспечивал это?», — продолжил эксперт.

Это все, вместе с использованием ГКЧП как предлог для распада империи, является скелетами в шкафу, на которые надо указать. Нужно успеть проработать все эту почву, несмотря на то что Литва и прочие выхожденцы вместе с их западными патронами будут отмахиваться.