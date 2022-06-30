Москва, 30 июня 2022, 08:04 — REGNUM На демарши Литвы и прочих стран с попытками блокады Калининградской области и прочими провокациями нужно дать гибридный и системный ответ, по максимуму избегая прямых конфронтаций, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
По его словам, эти семь месяцев нужно использовать на целый ряд вещей. Первая позиция — нужно разобраться с Беловежскими соглашениями, которые являются нарушением Хельсинских соглашений и безопасности в Европе, потому что еще Съезд народных депутатов СССР демократическим образом принял закон о выходе республик из состава СССР. И Литва могла бы воспользоваться им, но не воспользовалась, потому что Беловежье все это сорвало, отметил Кургинян.
Это все, вместе с использованием ГКЧП как предлог для распада империи, является скелетами в шкафу, на которые надо указать. Нужно успеть проработать все эту почву, несмотря на то что Литва и прочие выхожденцы вместе с их западными патронами будут отмахиваться.