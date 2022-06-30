Москва, 30 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. На демарши Литвы и прочих стран с попытками блокады Калининградской области и прочими провокациями нужно дать гибридный и системный ответ, по максимуму избегая прямых конфронтаций, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я считаю, что никакого мёртвого окончательного бойкота, который будет угрожать Калининградской области, на это сейчас совокупный западный пахан не пойдет пока. Он пойдет на это чуть позже. Сейчас — нет. У нас есть какой-то интервал времени. В течение этого интервала мы можем добиваться и смягчения режима, и этих самых морских паромов и так далее, и этому тоже будут мешать, задираться будут все больше и больше. Мы можем тянуть, я думаю, месяцев семь», — заявил Кургинян.

По его словам, эти семь месяцев нужно использовать для целого ряда вещей. Первая позиция — нужно разобраться с Беловежскими соглашениями, которые являются нарушением Хельсинских соглашений и безопасности в Европе, потому что еще Съезд народных депутатов СССР демократическим образом принял закон о выходе республик из состава СССР. И Литва могла бы воспользоваться им, но не воспользовалась, потому что Беловежье все это сорвало, отметил Кургинян.

«И нормальный выход, на который бы никто не пошел, был сорван Беловежскими соглашениями, а не Лениным. Сколько бы он там не нагородил и не наломал дров, это было давно. А это — недавно относительно. Значит, поставить этот вопрос необходимо, в том числе вопрос о том, на каких условиях Литва вышла так, как она вышла, кто обеспечивал это?» — продолжил эксперт.

Это все, вместе с использованием ГКЧП как предлогом для распада империи, является скелетами в шкафу, на которые надо указать. Нужно успеть проработать всю эту почву, несмотря на то что Литва и прочие выхожденцы вместе с их западными патронами будут отмахиваться.