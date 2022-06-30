Киев, , 08:04 — REGNUM В ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область Европейский союз «сдрейфил», оставив Эстонию и Литву один на один с Россией. Об этом 30 июня написал военный эксперт с Украины, полковник запаса Олег Жданов в статье для издания «Главред».

Флаг Евросоюза

По мнению украинского эксперта, в этой ситуации Евросоюз повёл себя подобно страусу.

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы (президент Франции Эммануэль) Макрон или (канцлер ФРГ Олаф) Шольц звонили (президенту РФ Владимиру) Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — отметил Жданов.

В то же время, высказал мнение, что в этом вопросе российская сторона не станет применять силу в отношении литовских властей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило, что транзит российских грузов в Калининградскую область через Литву может быть возобновлён через несколько дней благодаря компромиссу, достигнутому между Евросоюзом и Вильнюсом.