Благовещенск, 30 июня 2022, 08:07 — REGNUM Построенное 130 лет назад здание таможни Благовещенска ждёт реставрация. Ремонт намерены начать в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе правительства региона.
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Власти намерены заменить кровлю здания, часть чердака, окна и двери. Будут также отреставрированы фасад и балконы, сделана подсветка. Проект уже согласовали с госинспекцией по охране объектов культурного наследия области
Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе на реставрацию объекта культурного наследия Гурьевска потратят порядка 400 млн рублей. Идёт поиск подрядчика.