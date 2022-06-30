Благовещенск, , 08:07 — REGNUM Построенное 130 лет назад здание таможни Благовещенска ждёт реставрация. Ремонт намерены начать в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе правительства региона.

Здание таможни Благовещенска пресс-служба правительства Амурской области

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Власти намерены заменить кровлю здания, часть чердака, окна и двери. Будут также отреставрированы фасад и балконы, сделана подсветка. Проект уже согласовали с госинспекцией по охране объектов культурного наследия области

«Здание расположено на набережной, а это визитная карточка Благовещенска, поэтому к объекту особое внимание. Благовещенск один из красивых и перспективных городов Дальнего Востока. Стараемся не только развивать столицу региона, но и сохранять историческую память. Большая работа в этом направлении уже ведется — отреставрирован фасад БГПУ, Алексеевской гимназии», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе на реставрацию объекта культурного наследия Гурьевска потратят порядка 400 млн рублей. Идёт поиск подрядчика.