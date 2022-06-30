Горно-Алтайск, , 08:00 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+4), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Новые носители также зарегистрированы в Кош-Агачском, Майминском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 633.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 670, в том числе 622 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 2, за весь период – 33 914», — добавили в штабе.