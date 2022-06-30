Петропавловск-Камчатский, , 07:59 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Pixabay.com

Сообщается, что возгорание произошло днем 29 июня в квартире четырехэтажного жилого дома по улице Горького. По предварительным данным, пожар начался на балконе. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и не допустили распространения огня на жилую часть помещения. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. От огня пострадала лишь оконная рама.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 в частном жилом доме в Аксайском районе Ростовской области произошел пожар. В результате возгорания пострадал мужчина — он отравился продуктами горения. Пожар ликвидировали.