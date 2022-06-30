Уфа, 30 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главы администрации Кугарчинского района Башкирии назначен Марат Искужин. Об этом сообщает пресс-служба администрации этого района.

ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что соответствующее решение совет района пятого созыва принял 29 июня.

Отмечается, что еще одним своим решением совет района объявил конкурс на замещение должности главы администрации Кугарчинского района Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в администрации Уфы произошли кадровые изменения.