Оренбург, 30 июня 2022, 07:57 — REGNUM В оренбургском музее 30 июня прозвучат хиты группы «Ласковый май», сообщили в пресс-службе администрации города.
Музей истории города приглашает оренбуржцев вспомнить и спеть лучшие хиты Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Мероприятие пройдёт в рамках еженедельной акции «Музейный караокинг».
Напомним, знаменитого певца не стало 23 июня. Юрий Шатунов являлся воспитанником Акбулакского детского дома и оренбургской школы-интерната.
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