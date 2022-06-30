Оренбург, 30 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В оренбургском музее 30 июня прозвучат хиты группы «Ласковый май», сообщили в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

Музей истории города приглашает оренбуржцев вспомнить и спеть лучшие хиты Юрия Шатунова и группы «Ласковый май». Мероприятие пройдёт в рамках еженедельной акции «Музейный караокинг».

Напомним, знаменитого певца не стало 23 июня. Юрий Шатунов являлся воспитанником Акбулакского детского дома и оренбургской школы-интерната.