Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Американские власти привлекут к ответственности всех участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года, вне зависимости от того, какую должность те занимали во время событий. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако 29 июня на форуме в Вашингтоне, организованном центром Silverado.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Она сообщила, что соответствующие обвинения предъявлены в адрес 840 лиц. Заместитель генпрокурора добавила, что речь идет о статьях, касающихся «заговора с призывом к мятежу», а также «попыток насильственного сопротивления мирной передаче власти».

Монако отметила, что конечное число виновных и продолжительность разбирательств пока оценить трудно.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня глава Национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что американские спецслужбы якобы зафиксировали новые попытки вмешательства в выборы в Соединенных Штатах.

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