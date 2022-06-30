Благовещенск, 30 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Тынде Приамурья наблюдается сильное задымление. В муниципалитете введён режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Gornovosti.ru Смог в городе

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Горожане предполагают, что в Тынду приносит ветром дым лесных пожаров.

«На днях город затянуло дымом, потом после дождя отпустило, а сегодня с утра опять все в дыму и сильно чувствуется запах дыма. Все наши сопки в дыму. Видимо, пожары начались. Жарко и сухо. Уже с утра 27 градусов», — рассказал житель Тынды.

МЧС сообщает, что за сутки в Амурской области зарегистрировано 36 термических аномалий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Тынде фиксировалось превышение показателей по концентрации взвесей в воздухе. По некоторым веществам превышение было в несколько раз.