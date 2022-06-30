Иркутск, 30 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. За сутки 29 июня в Иркутске произошло два дорожно транспортных происшествия, в которых погибли люди, сообщает ГУ МВД РФ по региону.Один из инцидентов произошёл вчера вечером. Как выяснили полицейские, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», выезжая с прилегающей территории на улицу Старо-Кузьмихинскую, совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате происшествия 80-летний пассажир скончался на месте ДТП, водители не пострадали.Второе ДТП произошло утром. По версии Госавтоинспекторов, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по улице Суркова, допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате происшествия 54-летний водитель Corolla скончался до приезда скорой помощи, водитель и пассажир Mitsubishi пострадали. По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

МВД ДТП со смертельным исходом в Иркутске

Как сообщало ИА REGNUM, 20 по 26 июня 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 взрослых и пятеро детей, два человека погибло.

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