Магнитогорск, Челябинская область, , 07:55 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области несколько детей получили тяжёлые отравления алкоголем. Об этом информируют СМИ.

Алкоголь furbymama

По данным Накануне. Ru, всего за месяц таких случаев с гражданами в возрасте от 10 до 16 лет было девять. В том числе пятеро попали в реанимацию.

Среди отравившихся в основном были девочки, младшая из которых — в десятилетнем возрасте. Информация по каждому ребёнку информация передана в службу по делам несовершеннолетних.