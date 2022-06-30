Магнитогорск, Челябинская область, 30 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области несколько детей получили тяжёлые отравления алкоголем. Об этом информируют СМИ.

furbymama Алкоголь

По данным Накануне. Ru, всего за месяц таких случаев с гражданами в возрасте от 10 до 16 лет было девять. В том числе пятеро попали в реанимацию.

Среди отравившихся в основном были девочки, младшая из которых — в десятилетнем возрасте. Информация по каждому ребёнку передана в службу по делам несовершеннолетних.