Москва, , 07:52 — REGNUM Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят на родине, в Камеруне. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь камерунского посольства в России Танга Бианг.

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дипломат подтвердил, что похороны певца состоятся в Камеруне, как того желают камерунские родственники артиста. Точной даты похорон на сегодняшний день нет.

Также уточняется, что церемония прощания с умершим артистом запланирована на 30 июня в Москве.

Напомним, певец Пьер Нарцисс скончался 22 июня на 46-м году жизни. Причиной смерти названа остановка сердца. Церемония прощания с певцом, изначально намеченная на 25 июня, неоднократно переносилась. Также были разногласия между камерунскими родственниками артиста и его дочерью и бывшей супругой из-за места окончательного упокоения певца. Бывшая супруга, российская гражданка, настаивала на захоронении Пьера Нарцисса в России, а камерунские родственники хотят его погребения на родине, в Камеруне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певица Виктория Пьер-Мари — троюродная сестра Пьера Нарцисса — не поверила в официальную причину его смерти от остановки сердца и пытается настоять на дополнительной экспертизе.

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