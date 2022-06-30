Владивосток, 30 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. С центральной площади Владивостока в Большой Камень утром 30 июня отправили кортеж эстафеты огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«Символический огонь игр «Дети Азии», зажженный в Якутии, на протяжении месяца побывает во всех муниципальных образованиях Приморья — в самых знаковых и живописных местах. Перед вами поставлена важная задача — привезти огонь в целости и сохранности обратно во Владивосток. Желаю вам легкой дороги, командного духа, взаимовыручки и отличного настроения! В добрый путь!» — пожелала министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Хранителями огня стали приморские спортсмены.

Первой точкой на протяженном маршруте длиной почти 3500 км станет Большой Камень, на следующий день кортеж побывает в Смоляниново и Фокино.

400 факелоносцев пронесут огонь в своих муниципальных образованиях. Эстафета огня завершится 28 июля во Владивостоке на торжественной церемонии открытия игр, которая состоится в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена».

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Владивостока 27 июня состоялась торжественная встреча главного символа VII Международных спортивных игр «Дети Азии» — зажжённого огня.