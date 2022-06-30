Чебоксары, 30 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Чувашии остаются неиспользуемыми 17 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения. При их вовлечении в оборот — к примеру, при посадке зерновых, валовой сбор зерна в республике достиг бы 1 млн тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

В ведомстве обращают внимание на земли сельскохозяйственного назначения, которые зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью, при этом становясь источником повышенной пожарной опасности. По данным управления, в настоящее время Чувашии не обрабатывается свыше 17 тыс. гектаров сельхозземель, с начала года выявлено более 3,1 тыс. гектаров таких участков.

«По расчётам специалистов, при условии ввода в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель, республика может получить дополнительно порядка 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур и смело перешагнёт миллионный рубеж по валовому сбору зерна», — говорят в ведомстве.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора Виталия Шашкарова, эти наделы не используются для ведения сельскохозяйственного производства, почти все они заросли деревьями и кустарниками, на некоторых появились свалки коммунальных отходов. По итогам рейдовых мероприятий правообладателям земельных участков выдано более 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Учитывая угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период, информация о 22 заброшенных земельных участках общей площадью более 500 гектаров передана в управление МЧС по Чувашии для принятия соответствующих мер реагирования в отношении нерадивых правообладателей.

Напомним, что в 2021 году в Чувашии в хозяйствах всех категорий с полей убрано более 560 тыс. зерновых и зернобобовых культур (в первоначально оприходованном весе).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заявлял, что в Чувашии остаются необрабатываемыми 17 тыс. гектаров земли, в то время как аграриям необходимо 60 тыс. гектаров земли. По его словам, местным землепашцам «не хватает катастрофически земли».