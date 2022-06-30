Донецк, , 07:50 — REGNUM Населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян украинскими нацистами. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 03:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) под городом Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью перешла под контроль российских войск и армии ЛНР.