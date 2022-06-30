Чита, , 07:49 — REGNUM В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 30 июня первым компонентом от COVID-19 привиты 720 127 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

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Известно также, что завершили вакцинацию 657 494 человека. Повторно привиты 218 219. Также первый компонент вакцины получили 6 989 детей, из них завершили вакцинацию — 3 684.

Также первый компонент вакцины получили 7419 детей, из них завершили вакцинацию — 4722.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье увеличилось до 169 385 (+15 за минувшие сутки).

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