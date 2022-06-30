Оренбург, 30 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил сотрудничество Оренбургского госуниверситета (ОГУ) с промышленниками региона, сообщили в пресс-службе Оренбуржья.

Пресс-служба ОГУ Оренбургский государственный университет

На встрече с руководством промпредприятий говорили об итогах работы в 2021 году и перспективах развития сотрудничества. Одним из главных достижений крупнейшего в регионе вуза в прошлом году стало участие в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030». На реализацию четырёх стратегических проектов ОГУ до 2030 года получит из федерального и регионального бюджетов 3,5 млрд рублей. Также университет стал одним из восьми гражданских вузов России, где был открыт военный учебный центр.

В 2021 году на базе ОГУ созданы площадки, где студенты приобретают практические навыки, необходимые для дальнейшей успешной работы, в том числе на предприятиях региона. Так, в университете действует научно-исследовательский образовательный центр «Новые материалы и перспективные технологии», занимающийся разработками для авиационного и космического машиностроения, станкостроения.

Работает конструкторское бюро «Машиностроение», которое занимается разработкой комплекса полного цикла производства. У бюро уже есть результаты по созданию робототехнического комплекса по производству изделий с использованием наноструктур. Разработана технология производства базовых деталей станков с числовым программным управлением.

Губернатор подчеркнул необходимость кооперации научного потенциала вуза с крупнейшими предприятиями региона.

«Нам постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами и искать для них решения. Если мы хотим создавать что-то реально новое — материалы, сплавы, программные решения, — то быстрее и качественнее это можно делать только вместе. На наших предприятиях достаточно квалифицированных специалистов. Нужно активизировать совместную научную работу, чтобы были практические результаты. Когда вуз внедряет свои разработки на производстве, предприятия получают новые возможности для развития», — сказал Денис Паслер.

Генеральный директор Завода бурового оборудования Александр Медведев отметил, что предприятие активно сотрудничает с университетом и готово увеличивать количество совместных проектов. Студенты вуза проходят практику на предприятии, сотрудники завода являются преподавателями и аспирантами ОГУ.

Также на базе оренбургского госуниверситета созданы НИИ цифровых интеллектуальных технологий, 11 студенческих конструкторских бюро, Институт энергетики, электроники и связи, киберполигон.